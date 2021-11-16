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Nissan отложила выпуск электромобиля Ariya до 2023 года

Nissan отложила выпуск электромобиля Ariya до 2023 года

Nissan начала принимать заказы на электрический кроссовер Ariya, о выпуске которого было впервые объявлено летом прошлого года. Тогда компания сообщила, что электромобиль выйдет на японский рынок в средине 2021 года, а на североамериканский — в конце.

Однако этим планам не было суждено сбыться. Nissan объявила, что запуск перенесён на 2023 год, и начала принимать заказы на транспортное средство.

Nissan сообщила, что самая дешёвая комплектация Ariya обойдётся покупателям в $47 125. Тем не менее, стоимость транспортного средства может превышать $60 тысяч при выборе максимальной комплектации. Изначально Nissan заявляла, что стоимость электромобиля составит около $40 тысяч.

Всего производитель будет предлагать Ariya в четырёх комплектациях. Базовая, Venture Plus, при цене $47 125 сможет предложить пользователям привод только на передние колёса, 87-кВт·ч аккумулятор, электродвигатель мощностью 238 лошадиных сил и дальность хода чуть менее 500 км.

Версия Evolve Plus FWD будет отличаться от базовой модели полным приводом и примерно на 30 км меньшей дальностью хода. Её цена составит $50 125. Те же технические характеристики, но некоторые уникальные особенности в комплектации предложит Premiere FWD стоимостью $54 625.

Самая продвинутая Ariya Platinum Plus получит два двигателя e-4ORCE суммарной мощностью 389 лошадиных сил и дальность хода до 425 км. Стоимость этой версии составит $60 125.

Nissan также предлагает скидки на зарядку на станциях EVgo первым 10 тысячам клиентов, которые оформят заказы на электромобиль до 31 января 2022 года. Скидки будут эквивалентны двум годам бесплатного членства EVgo, а также дополнительным $500 на зарядку.

По материалам 3dnews.ru
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