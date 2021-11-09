Кура наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (53,626 млн грн и 35,644 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (38 и 47), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,45-26,46 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активные заявки по доллару на сумму 89,270 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,5500 – 50 000

26,4800 – 50 000

26,4800 – 30 000

26,4800 – 63 336

26,4700 – 25 555

26,4600 – 57 777

26,4600 – 37 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,4800 – 20 000

26,4800 – 35 000

26,4800 – 10 000

26,4800 – 33 333

26,4900 – 50 000

26,4900 – 10 000

26,4900 – 50 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5114 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4576 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua