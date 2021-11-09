Межбанк: в чем главная интрига дня

Четверг пройдет на межбанке очень активно и достаточно жестко.
Сегодня начинаются пиковые расчеты клиентов с бюджетом по налогам. Игра «на повышение» последних дней как крупных экспортеров, так и спекулянтов, вчера вечером закончилась. Они максимально разогрели курс и со вчерашнего дня начали «сливать» основные объемы валюты под свои гривневые бюджетные расчеты. Профит у них получился неплохой, так как разогрев курс за несколько дней с 26,09/26,11 (утро пятницы 12 ноября) до вчерашних вечерних (уже просевших) 26,42/26,44 гривен они заработали более 30 копеек на долларе как минимум. Нацбанку даже приходилось на пике ажиотажа утром в среду продавать доллар по 26,55 гривен, чтобы несколько остудить спекулянтов.
В четверг все клиенты сосредоточатся на налогах и это будет главным драйвером на межбанке. Гривна будет в дефиците, что тоже станет определенным подспорьем для нацвалюты на валютном рынке.
Основная интрига сегодня в следующем — будут ли новые попытки разогреть курс на покупках крупных импортеров энергоресурсов, которые, по нашим данным, сегодня выйдут на торги с покупкой валюты или все крупные экспортеры сосредоточатся только на расчетах с бюджетом и участия в спекулятивных попытках снова «качнуть» курс принимать не будут. А в этом случае, у одних только спекулянтов не хватит «топлива» для серьезной игры «на повышение» и они станут работать сегодня лишь в формате «в две стороны».
Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 18 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,25 — 26,50 грн, евро — коридор 29,80 — 30,10 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,42 / 26,44
евро — 29,90 / 29,92
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