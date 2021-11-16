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В Украине введут специальные номерные знаки для машин скорой помощи

В Украине введут специальные номерные знаки для машин скорой помощи

Национальная полиция инициировала изменения, которые предусматривают введение государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

По его словам, в сети активно распространяется информация о том, что полиция штрафует кареты скорой помощи (СМП) за превышение скоростного режима.

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«Во-первых, система работает автоматически: то есть в случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется относительно всех транспортных средств, которые были идентифицированы. Во-вторых, автомобили СМП имеют право, в соответствии с пунктом 3.1 Правил дорожного движения, выполняя неотложное служебное задание, отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10−18, 26, 27 и пункта 28.1 Правил дорожного движения, при условии включения проблескового маячка», — объясняет Белошицкий.

Он отмечает, что если такое авто СМП фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляются. Но случается, что это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально.

Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство СМП, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления, и такое постановление будет отменено.

«Мы уже инициировали изменения в приказ МВД о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи», — добавил Белошицкий.

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По материалам Finance.UA
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