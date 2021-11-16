Доля частных исполнителей во взыскании долгов выросла в четыре раза

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у opendatabot о доле частных исполнителей во взыскании долгов.
На 60% выросло количество долгов в Едином реестре должников с начала этого года — если в январе их было 4,2 млн, то по состоянию на октябрь — уже 6,8 млн.
С 2017 года взысканием долгов занимаются не только сотрудники государственной исполнительной службы, но и частные исполнители. Это пример частно-государственного партнерства, когда функции государства выполняет бизнес. Наравне с государственным исполнителем частный может арестовывать средства должника, изымать и выставлять на торги его имущество
За неполный 2021 год количество производств частных исполнителей по взысканию долгов увеличилось вдвое — с 278 тыс. до 547 тыс., то есть рост составил 95%.
На сегодня доля частных исполнителей во взыскании долгов — 8% от всех производств в стране. Для сравнения, в декабре 2019 этот показатель составлял 2%.
Текущие 547 524 «частных» исполнительных производств ведутся 276-ю исполнителями. Причем третью всех производств (184 819, более 33% от общего числа) занимается десяток самых активных частных исполнителей. Каждый из топовой пятерки ведет более 20 тыс. дел одновременно.
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