Скидка на транзит и предоставление хранилищ: Зеленский предложил ЕС помощь с энергокризисом

В среду, 17 ноября, состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн. Стороны подняли вопрос энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что газопровод «Северный поток-2» — это угроза не только для Украины, но и для всей Европы.

Читайте также: Зеленский о кризисе в энергетике: государство никого не оставит без тепла и света

В то же время, как отметил президент, выйти из кризиса можно в результате создания региональной платформы с укреплением энергетической безопасности.

Украина, со своей стороны, готова: