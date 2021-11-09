НБУ разрешил банкам покупать в 1,5 раза больше валюты

Национальный банк с 1 декабря повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала.
Finance.ua как портал, следящий за курсом валют в Украине, узнал детали нововведения.
Для чего это необходимо. По оценкам НБУ, увеличение лимитов расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около 400 млн долл. США. Это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом.
Указанные изменения утверждены решением Правления Национального банка № 573-рш от 16 ноября 2021 года «О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 29 марта 2018 года № 184-рш», которое вступает в силу с 1 декабря 2021 года.
Напомним, предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции произошла в январе 2020 года. Лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое — до 10% от их регулятивного капитала.
Эти изменения не только не оказали негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовали увеличению объемов операций на межбанковском валютном рынке: среднедневной объем операций между банками с учетом соглашений с НБУ в 2020 году увеличился на 11%, а в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) — еще на 9%.
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