0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 187 0

НБУ разрешил банкам покупать в 1,5 раза больше валюты

НБУ разрешил банкам покупать в 1,5 раза больше валюты

Национальный банк с 1 декабря повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала.

Finance.ua как портал, следящий за курсом валют в Украине, узнал детали нововведения.

Для чего это необходимо. По оценкам НБУ, увеличение лимитов расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около 400 млн долл. США. Это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом.

Указанные изменения утверждены решением Правления Национального банка № 573-рш от 16 ноября 2021 года «О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 29 марта 2018 года № 184-рш», которое вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Напомним, предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции произошла в январе 2020 года. Лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое — до 10% от их регулятивного капитала.

Эти изменения не только не оказали негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовали увеличению объемов операций на межбанковском валютном рынке: среднедневной объем операций между банками с учетом соглашений с НБУ в 2020 году увеличился на 11%, а в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) — еще на 9%.

Справка Finance.ua:

  • аналитики Oxford Economics прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2021 году будет на уровне 27,3 грн за доллар США, в 2022-м — 28,7 грн, в 2023-м — 29,4 грн.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.