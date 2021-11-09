Межбанк: курс доллара быстро просел

Среда прошла очень показательно на валютном рынке и снова подтвердила его полную зависимость от действий и задач крупных игроков, а также от интервенций Нацбанка.
С самого начала сессии начались новые попытки «разогреть» доллар. Стартовал рынок сразу на 5 копеек выше вчерашнего закрытия — с 26,52/26,54 гривен, что не сулило ничего хорошего покупателям. А продавцы явно не спешили сразу же закрывать основные сделки, надеясь на дальнейший рост котировок.
На этот раз Нацбанк долго не тянул и оперативно вышел с продажей доллара по 26,55 гривен. Это «расстроило» тех продавцов, кто надеялся на ажиотаже еще больше вздернуть курс.
К 11 часам спрос еще превышал предложение, но продавцы были вынуждены ставить котировку Нацбанка, а покупатели несколько успокоились появлением регулятора и стали уже не так лихорадочно скупать валюту. 26,53/26,55 — котировка на 11:00, которая устроила всех.
К полудню активность всех клиентов была на пике, объем сделок достиг $ 175 млн, а доллар чуть просел до 26,525/26,545. При продаже «засветились» госбанки, и другие участники рынка сделали вывод, что раз госы стали «сливать» валюту, значит котировки вряд ли пойдут вверх. Тем более, что НБУ продолжал стоять с уровнем продажи по 26,55.
К обеду ситуация более-менее выровнялась при котировках 26,53/26,55 гривен на 13:00, а за этот час было проведено еще сделок почти на $ 40 млн. Начали нервничать уже продавцы, так как спрос заметно снизился. Ажиотаж явно спал и котировки поползли вниз.
Если к 14 часам доллар еще находился в пределах 26,52/26,54 гривен, то к 15:00 курс уже просел до 26,47/26,49 гривен, а к 16:00 вообще обвалился до 26,39/26,41.
Но тут уже вышли наиболее стойкие и хитрые из покупателей. Они решили воспользоваться таким резким отскоком котировок и прикупить себе подешевевшей валюты. Среди них были замечены как небольшие банки-спекулянты, так и несколько достаточно «тяжеловесных» клиентов госбанков. Видимо, соблазн «дармовых» покупок их привлек бы и больше, но тут уже быстро сориентировались немногочисленные оставшиеся продавцы. Они быстро подтянули котировки снова вверх по сделкам до $ 500 тысяч и в итоге завершилась сессия уровнем 26,42/26,44 гривен за доллар.
Сказать, что рынок совсем успокоился, мы не можем, но и ажиотажа со скупкой валюты сегодня под конец дня уже тоже не наблюдалось.
Главные события 17 ноября на валютном рынке:
1). Доллар за день подешевел сразу на 10 копеек — с утренних 26,52/26,54 до 26,42/26,44 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк с самого утра вышел на межбанк с продажей доллара по 26,55 гривен и простоял с ней достаточно долго, чтобы сбить «растущий» тренд по курсу американской валюты.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 26,528 гривен, а официальный курс на 18 ноября 2021 года установлен на уровне 26,5147 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,44 / 26,46
евро — 29,93 / 29,95
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1305 / 1,1307
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