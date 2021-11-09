В Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилей

Кабинет министров Украины 17 ноября внес изменения в постановление Об автомобильных номерных знаках, которые изготавливают на заказ.
Согласно этому решению, отныне можно использовать только буквы.
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Постановление включает в себя положение о соответствии номерных знаков транспортных средств, изготовленных по индивидуальному заказу владельцев транспортных средств, с требованиями государственных стандартов и приложение, в котором приведены образцы таких номерных знаков.
Документ также ограничивает количество символов для номерных знаков: номерные знаки для авто могут содержать от трех до восьми символов, а для мотоциклов – от трех до шести.
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