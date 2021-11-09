В Японии испытали новый беспилотный скоростной поезд

Компания JR Хигаси Нихон провела 17 ноября первые испытания беспилотного скоростного поезда в Японии.

Об этом сообщает NHK.

Синкансэн из 12 вагонов оборудован системой автоматического управления. В среду поезд совершил три поездки туда и обратно по 5-километровому участку линии в префектуре Ниигата в центральной части Японии.

Машинист поезда находился в кабине во время ходовых испытаний, однако не касался управления. Все операции, от отправления и остановки поезда до регулировки скорости, выполнялись автоматически.



Фото: Mainichi/Masahiro Ogawa

В ходе испытаний поезд плавно набрал скорость примерно до 100 км/ч.

Компания занимается разработкой беспилотных суперэкспрессов из-за опасений, что в будущем Япония столкнется с нехваткой машинистов из-за старения населения и низкой рождаемости.



Фото: Mainichi/Masahiro Ogawa