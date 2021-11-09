В Японии испытали новый беспилотный скоростной поезд

Компания JR Хигаси Нихон провела 17 ноября первые испытания беспилотного скоростного поезда в Японии.
Об этом сообщает NHK.
Синкансэн из 12 вагонов оборудован системой автоматического управления. В среду поезд совершил три поездки туда и обратно по 5-километровому участку линии в префектуре Ниигата в центральной части Японии.
Машинист поезда находился в кабине во время ходовых испытаний, однако не касался управления. Все операции, от отправления и остановки поезда до регулировки скорости, выполнялись автоматически.
Фото: Mainichi/Masahiro Ogawa
В ходе испытаний поезд плавно набрал скорость примерно до 100 км/ч.
Компания занимается разработкой беспилотных суперэкспрессов из-за опасений, что в будущем Япония столкнется с нехваткой машинистов из-за старения населения и низкой рождаемости.
Фото: Mainichi/Masahiro Ogawa
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