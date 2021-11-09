В Украине подняли ставку выплат COVID-больницам

В Украине COVID-больницы будут получать больше средств. Необходимость возникла из-за увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии и увеличения потребления кислорода пациентами.

Об этом пишет в Facebook глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

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«Такая необходимость возникла, в частности, из-за увеличения в 5 раз потребления кислорода больными и увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии», — пишет Ляшко.

Глобальная ставка после решения Кабинета министров Украины была увеличена до 645 тысяч гривен с 1 ноября текущего года.

В то же время предыдущие ставки составляли: