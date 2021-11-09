Правительство освободило от НДС ввезенное оборудование для изготовления вакцин от COVID-19

Кабмин освободил от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

Такое решение приняли на заседании 17 ноября, сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

Читайте также: Pfizer разрешил другим компаниям производить свои таблетки от COVID-19

«Сегодня мы принимаем постановление, которое освобождает от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19. Это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки», — сказал Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, для государства — это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах «и не зависеть от воли других стран в отношении их поставок».

Согласно документу, который опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, среди оборудования, которое добавили в перечень, в частности, машина для таблетирования, дистилляционные аппараты, аппаратура для онлайн-мониторинга частиц и пр.