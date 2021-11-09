По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (44,542 млн грн и 26,631 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (37 и 45), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,54−26,55 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 71,173 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7777 — 79 797

26,5800 — 50 000

26,5700 — 35 000

26,5700 — 25 000

26,5700 — 120 000

26,5700 — 30 000

26,5700 — 21 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,5800 — 25 000

26,5900 — 44 444

26,5900 — 20 000

26,6000 — 55 777

26,6000 — 10 000

26,6000 — 30 000

26,6000 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7066 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,5215 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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