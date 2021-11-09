0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 109 0 Новости партнёров

Курс гривны нащупал дно

Курс гривны нащупал дно

Курс национальной валюты продолжает падать. Гривна нащупала дно, которое было создано с помощью искусственного укрепления.

Аналитики международной консалтинговой компании в сфере финансов «Финансовый центр Фримен» рассказали, что удерживало курс.

Искусственное укрепление

Как отмечают аналитики Финансового центра «Фримен», курс гривны нащупал дно — 26,0 грн /$, которое по большей мере было создано с помощью искусственного укрепления нацвалюты.

Кроме регулярных интервенций со стороны НБУ сюда можно отнести и снижение активности покупок ОВГЗ и подготовку к отопительному сезону.

Регулярные интервенции со стороны НБУ. Только в течение 8−12 ноября регулятор выкупил на межбанковском рынке рекордный в этом году объем валюты — $858,3 млн.

Относительно снижения активности покупок ОВГЗ, Министерство финансов во вторник, 16 ноября, привлекло 8 159 млрд грн на аукционе ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Самым большим спросом пользовался выпуск бумаг на 1 год под 11,55.

Нерезиденты не столь активны на первичном и вторичном рынках ОВГЗ, как того хотелось бы правительству, отмечают аналитики Финансового центра «Фримен».

Их портфель на 12 ноября 2021 года составил всего 96,56 млрд гривен в эквиваленте, хотя не так давно превышал отметку и в 100−108 млрд гривен. Иностранцы не спешат по-крупному заходить в бумаги.

Также ослабление гривны вызвано и увеличением спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов из-за роста цен на международных биржах и сокращения запасов в процессе отопительного сезона. Ситуация с запасами угля для теплоэлектростанций в Украине близка к катастрофической: угля крайне мало, велика вероятность того, что его придется импортировать по любой цене.

Прогноз курса в госбюджете. В госбюджете прогноз 29,1 грн/$ на 2021 год, а сейчас 26 грн — это может ударить по экономике: по экспортерам, по пересчету ЗВР.

Как прогнозируют аналитики Финансового центра «Фримен», до конца года курс гривны составит 27-27,5 грн/$.

По материалам freeman
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:freeman
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.