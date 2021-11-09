Курс национальной валюты продолжает падать. Гривна нащупала дно, которое было создано с помощью искусственного укрепления.

Аналитики международной консалтинговой компании в сфере финансов «Финансовый центр Фримен» рассказали, что удерживало курс.

Искусственное укрепление

Как отмечают аналитики Финансового центра «Фримен», курс гривны нащупал дно — 26,0 грн /$, которое по большей мере было создано с помощью искусственного укрепления нацвалюты.

Кроме регулярных интервенций со стороны НБУ сюда можно отнести и снижение активности покупок ОВГЗ и подготовку к отопительному сезону.

Регулярные интервенции со стороны НБУ. Только в течение 8−12 ноября регулятор выкупил на межбанковском рынке рекордный в этом году объем валюты — $858,3 млн.

Относительно снижения активности покупок ОВГЗ, Министерство финансов во вторник, 16 ноября, привлекло 8 159 млрд грн на аукционе ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Самым большим спросом пользовался выпуск бумаг на 1 год под 11,55.

Нерезиденты не столь активны на первичном и вторичном рынках ОВГЗ, как того хотелось бы правительству, отмечают аналитики Финансового центра «Фримен».

Их портфель на 12 ноября 2021 года составил всего 96,56 млрд гривен в эквиваленте, хотя не так давно превышал отметку и в 100−108 млрд гривен. Иностранцы не спешат по-крупному заходить в бумаги.

Также ослабление гривны вызвано и увеличением спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов из-за роста цен на международных биржах и сокращения запасов в процессе отопительного сезона. Ситуация с запасами угля для теплоэлектростанций в Украине близка к катастрофической: угля крайне мало, велика вероятность того, что его придется импортировать по любой цене.

Прогноз курса в госбюджете. В госбюджете прогноз 29,1 грн/$ на 2021 год, а сейчас 26 грн — это может ударить по экономике: по экспортерам, по пересчету ЗВР.

Как прогнозируют аналитики Финансового центра «Фримен», до конца года курс гривны составит 27-27,5 грн/$.