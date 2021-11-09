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В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла закон

В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла закон

Верховная Рада рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Документ приняли во втором чтении, «за» проголосовали 315 нардепов.

Народные депутаты поддержали в целом законопроект об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним детям (№ 5123−1).

В июне парламентарии приняли этот законопроект за основу.

Что предусматривает этот закон:

  • продажа лекарств малолетним детям, а также их доставка конечному потребителю — малолетнему лицу повлечет за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 гривен — 13 600 гривен);
  • если правонарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф будет достигать от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13,6 тысяч гривен — 23,8 тысяч гривен).

Согласно положениям Гражданского кодекса, малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.

По материалам РБК-Украина
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