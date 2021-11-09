В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла закон

Верховная Рада рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Документ приняли во втором чтении, «за» проголосовали 315 нардепов.
Народные депутаты поддержали в целом законопроект об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним детям (№ 5123−1).
В июне парламентарии приняли этот законопроект за основу.
Что предусматривает этот закон:
Согласно положениям Гражданского кодекса, малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривенВчера, 16:55 - 5146 32
Украинцам будут выдавать официальные электронные адреса вместе с паспортамиВчера, 16:02 - 22551 10
Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОПВчера, 15:49 - 2286 9
Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — Госстат5 ч. назад - 1165 6
В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла законОколо часа назад - 50 4
Украинцам будут выдавать официальные электронные адреса вместе с паспортамиВчера, 16:02 - 22551 10
В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривенВчера, 16:55 - 5146 32
Стало известно, как украинцы будут получать и тратить 1000 грн за вакцинацию3 ч. назад - 2468
Тысячу Зеленского не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование — ОПВчера, 15:49 - 2286 9
Межбанк: до каких пределов вырастет курс в ближайшее времяВчера, 18:22 - 1846
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19Вчера, 12:40 - 307
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1136 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2753 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1210
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1295