НАПК выявило нарушения в декларации Шкарлета

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило признаки административного правонарушения «Подача заведомо недостоверных сведений» в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

«В течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В декларациях чиновники указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн гривен)», — заявили в НАПК.

В частности, выявлены признаки административного правонарушения в декларациях:

министра образования и науки Украины;

бывшего главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ( АРМА );

); пяти народных депутатов Украины;

12 депутатов местных советов.

Информацию о выявленном НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований или офис Генерального прокурора.

Также по результатам проверки деклараций в октябре НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в 28 декларациях публичных служащих, среди которых судья Конституционного Суда, четыре народных депутата, 14 депутатов местных советов.

Всего в 2021 году НАПК уже завершило проверку 737 деклараций. Признаки уголовного преступления выявлены в 53 декларациях. За январь-октябрь выявлены недостоверные сведения в декларациях более чем на 640 млн гривен.