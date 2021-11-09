НАПК выявило нарушения в декларации Шкарлета

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило признаки административного правонарушения «Подача заведомо недостоверных сведений» в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
«В течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В декларациях чиновники указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн гривен)», — заявили в НАПК.
В частности, выявлены признаки административного правонарушения в декларациях:
Информацию о выявленном НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований или офис Генерального прокурора.
Также по результатам проверки деклараций в октябре НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в 28 декларациях публичных служащих, среди которых судья Конституционного Суда, четыре народных депутата, 14 депутатов местных советов.
Всего в 2021 году НАПК уже завершило проверку 737 деклараций. Признаки уголовного преступления выявлены в 53 декларациях. За январь-октябрь выявлены недостоверные сведения в декларациях более чем на 640 млн гривен.
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