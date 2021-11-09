Межбанк: наступает «момент истины» по курсообразованию

Валютный рынок в эту среду будет чрезвычайно динамичным и интересным. Сохранение тренда последних дней по росту котировок доллара уже порядком «напугал» не только мелких клиентов, но уже и крупных. Никому из потенциальных покупателей доллара не хочется переплачивать за валюту и они выходят на торги, чтобы оперативно закрывать свои валютные обязательства на опасениях дальнейшего роста валютных ценников.

Вышедший на межбанк отложенный спрос провоцирует дополнительное давление на курс гривны и нацвалюта пока теряет позиции. Это выгодно экспортерам и они периодически начали придерживать свою валютную выручку, чтобы еще больше сыграть «на повышение».

Сегодня на межбанке наступает «момент истины» по курсообразованию. Либо фактор периода бюджетных платежей приведет к росту предложения валюты на рынке и это частично собьет ажиотаж, либо спрос продолжит превышать предложение и котировки быстро пойдут к цели как минимум 26,60 гривен за доллар к конце недели.

По нашим данным, пока крупные экспортеры еще имеют временной запас в один-два дня по уплате налогов и накоплению под эти операции гривны, что позволяет им продолжить играть «на повышение» курса, а вот импортеров время по крупным контрактам поджимает и они не могут долго тянуть со своими сделками по покупке валюты в надежде на снижение котировок. А значит перекос в сторону превышения спроса над предложением сегодня сохранится, и Нацбанку придется в ситуацию вмешиваться с продажами недостающего доллара.

Расчеты по вчерашнему аукциону ОВГЗ и погашение сегодня ранее выпущенных бумаг произойдет приблизительно в одинаковых объемах. Вернуть Минфину надо порядка 12 млрд гривен, а получит он около 8,2 млрд гривен. Разница в 3,8 млрд гривен не в пользу чиновников, но в период бюджетных расчетов значительная часть средств у клиентов пойдет на расчеты с государством (за исключением нерезидентов, у которых этой проблемы почти нет), и поэтому особого давления на курс со стороны местных получателей средств от погашения облигаций мы не прогнозируем.

Нацбанку явно придется сегодня выходить на рынок с соответствующей интервенцией, чтобы как-то направлять межбанк в части курсообразования в нужную ему сторону. Спекулянты сегодня продолжат попытки максимально разогреть курс доллара в течение дня. И кроме того продолжат активно работать по евро, так как валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются и на сегодняшнее утро евро обвалился почти до уровня в 1,13 доллара за евро. А это снова дает им возможность существенно зарабатывать на скачках курса евро и относительно гривны на межбанке.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 17 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,35 — 26,65 грн, евро — коридор 29,80 — 30,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,30 — 26,70 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 29,70 до 30,30 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 29,80 до 30,20 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,47 / 26,49

евро — 30,02 / 30,04

Курсы валют на Межбанке

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