Центрэнерго законтрактовало поставки угля из четырех стран

ПАО Центрэнерго законтрактовало 1,5 млн т угля, чтобы компенсировать нехватку ресурса от государственных шахт.
Как заявили в компании, это позволит «зимой успешно выполнить функцию балансировки энергетической системы Украины в условиях пиковых нагрузок и не допустить так называемых веерных отключений электроэнергии».
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Импортные поставки происходят по железнодорожным и морским путям. Если речь идет о железной дороге, то это Казахстан (законтрактовано 663 тыс. т) и Польша (300 тыс. т). Остальной уголь идет по морю из США и Австралии.
Первая партия угля из США объемом 60,5 тыс. т должна поступить уже 19 ноября, заявили в компании.
В Центрэнерго заверили, что по вопросам импорта работают либо с производителями угля, либо с мировыми трейдерами, имеющими долгосрочные контракты с производителями.
Государству принадлежит 78,289% акций Центрэнерго.
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