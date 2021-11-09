0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Центрэнерго законтрактовало поставки угля из четырех стран

Центрэнерго законтрактовало поставки угля из четырех стран

ПАО Центрэнерго законтрактовало 1,5 млн т угля, чтобы компенсировать нехватку ресурса от государственных шахт.

Как заявили в компании, это позволит «зимой успешно выполнить функцию балансировки энергетической системы Украины в условиях пиковых нагрузок и не допустить так называемых веерных отключений электроэнергии».

Читайте также: Шмыгаль рассказал, когда в Украину прибудут корабли с углем

Импортные поставки происходят по железнодорожным и морским путям. Если речь идет о железной дороге, то это Казахстан (законтрактовано 663 тыс. т) и Польша (300 тыс. т). Остальной уголь идет по морю из США и Австралии.

Первая партия угля из США объемом 60,5 тыс. т должна поступить уже 19 ноября, заявили в компании.

В Центрэнерго заверили, что по вопросам импорта работают либо с производителями угля, либо с мировыми трейдерами, имеющими долгосрочные контракты с производителями.

Государству принадлежит 78,289% акций Центрэнерго.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.