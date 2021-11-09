На пенсии в 2021 году планируют выделить дополнительные 4 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подготовил проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в бюджет ПФУ на 2021 год. Предлагается увеличить доходы и расходы на 4,3 млрд гривен.

Проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

«С учетом перерасчетов пенсий в декабре текущего года, связанных с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы, общие расходы в 2021 году ожидаются в объеме 521,2 млрд грн, из которых на пенсионные выплаты — 509,8 млрд грн, что на 4,3 млрд грн больше запланированных объемов», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Читайте также: Накопительная пенсия: сколько придется отчислять из зарплаты

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-октябрь 2021 года составили 431,2 млрд гривен, расходы — 416,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 14,7 млрд гривен.