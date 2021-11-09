В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривен

Цены на проезд в общественном транспорте Киева возрастут до 20 гривен. Столько будет стоить разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, с момента последнего повышения тарифов в 2018 году существенно изменились факторы, на которые городская администрация не имеет влияния.

«Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП «Киевпастранс», экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП «Киевский метрополитен», обоснованный тариф в метро – 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач – оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок», – отметил Николай Поворозник.

Сколько будет стоить проезд:

одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета;

в случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» стоимость поездки составит 12 грн;

для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн – 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок;

остается также возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного;

также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа.

«После повышения тарифа на пользование общественным транспортом стоимость проезда для владельцев карты киевлянина (которые не имеют права на бесплатный проезд) составит 12 гривен независимо от количества поездок. Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,20 грн до 14,50 грн в зависимости от вида проездного. А пассажиры, которые пополняют электронный билет в зависимости от количества приобретенных поездок, будут платить от 15 до 20 грн», – подытожил Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.

«На данный момент киевляне имеют возможность купить заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам», – сказал Николай Поворозник.

По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней. Установить новые тарифы запланировано с 1 января 2022 года.