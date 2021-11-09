Верховная Рада приняла закон «О критической инфраструктуре».
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
Соответствующий закон №5219 поддержали 268 народных депутатов.
«Закон определяет правовые и организационные основы создания и функционирования критической инфраструктуры и является составной частью законодательства Украины в сфере национальной безопасности», – говорится в сообщении.
Законом предусмотрено: создать уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры – центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере защиты критической инфраструктуры, осуществляет функциональное управление национальной системой защиты критической инфраструктуры, обеспечивает координацию деятельности министерств и операторов критической инфраструктуры по вопросам обеспечения устойчивости и защиты объектов критической инфраструктуры.
Также планируется осуществлять независимую внешнюю оценку деятельности уполномоченного органа путем проведения Счетной палатой ежегодного внешнего аудита его деятельности. Независимая внешняя оценка деятельности системы защиты критической инфраструктуры производится один раз в три года Счетной палатой в определенном им порядке на основании международных стандартов оценки.
Источником финансового обеспечения работ и мероприятий по обеспечению защиты критической инфраструктуры определены средства государственного и местных бюджетов, собственные средства субъектов хозяйствования, кредиты банков, средства международной технической помощи и другие источники, не запрещенные законодательством.
Кроме того, законом в основные функции Национальной гвардии включена охрана объектов критической инфраструктуры, перечень которых определяется Кабинетом Министров.
Закон предусматривает парламентский контроль в сфере защиты критической инфраструктуры. Контроль за соблюдением законодательства при проведении мероприятий по обеспечению в сфере защиты критической инфраструктуры осуществляется Верховной Радой в порядке, определенном Конституцией.
Закон также предусматривает общественный надзор в сфере защиты критической инфраструктуры.
Согласно принятому документу, доступ к информации в сфере защиты критической инфраструктуры для реализации общественного надзора осуществляется в порядке, предусмотренном Законом «О доступе к публичной информации», и может быть ограничен исключительно Законом «О государственной тайне».
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