Стоимость строительства дорог в Украине будут определять по-новому

Верховная Рада приняла закон об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
«Закон направлен на определение ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования со стороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства, для дальнейшей адаптации отечественной системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования к лучшим мировым практикам», — говорится в сообщении.
В частности, предусмотрено, что стоимость строительства определяется на основании утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, градостроительства и архитектуры, сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве, которые обязательны при проведении строительства объектов (кроме автомобильных дорог общего пользования) с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, кредитов, предоставленных под государственные гарантии.
Стоимость нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования определяется на основании методик и правил, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.
Формирование, разработка и утверждение сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве, определение порядка их применения, проверка соблюдения этих норм и нормативов при исчислении стоимости строительства объектов (кроме автомобильных дорог общего пользования), которые строятся с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, кредитов, предоставленных под государственные гарантии, осуществляются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, градостроительства и архитектуры.
Законом установлено, что разработку и утверждение нормативов определения стоимости нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, определение порядка их применения осуществляет центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.
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