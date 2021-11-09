Украинцам будут выдавать официальные электронные адреса вместе с паспортами

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3860. Он имеет целью введение электронного адреса как официального способа коммуникации с предпринимателями и гражданами, а также выдачу официальной почты вместе с паспортами гражданина Украины.
Документом предусмотрено, что юридическим лицам (в том числе государственным органам, органам местного самоуправления) и физическим лицам-предпринимателям в ходе государственной регистрации автоматически в ЕГР будут присваиваться официальные электронные адреса.
Кроме того, во время оформления паспорта гражданина Украины впервые лицу автоматически присваивается официальный электронный адрес и обеспечивается доступ к такому адресу, а также, во время оформления обмена паспорта при условии представления физическим лицом уведомление о присвоении официального адреса электронной почты, с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг;
Также письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, будут считаться отправленными и официально врученными и не будут требовать дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.
Кроме того, путем внесения изменений в процессуальные кодексы предложено усовершенствование положений для создания возможности использования участниками судебного процесса, адвокатами, частными исполнителями, арбитражными управляющими и судебными экспертами официальных электронных адресов.
Официальные электронные адреса украинцам хотят присваивать вместе с паспортами.
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