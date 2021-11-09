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В системе управления охраной труда введут электронный документооборот

В системе управления охраной труда введут электронный документооборот

Минэкономики утвердило порядок введения электронного документооборота в системе управления охраной труда, что позволит значительно упростить ведение соответствующей документации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Организация работы в системе управления охраной труда — важный, но довольно сложный процесс, особенно для малого бизнеса. Приказ Минэкономики открывает новые возможности в системе управления охраной труда и позволяет значительно упростить ведение соответствующей документации», — отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Игорь Дядюра.

Соответствующий приказ министерства № 839−21 от 28 октября 2021 года был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 ноября 2021 года за № 1488/37 110.

Документом определяется единый порядок введения электронного документооборота в системе управления охраной труда.

Дядюра отметил, что введение электронного документооборота в системе управления охраной труда не является обязательным, это исключительно альтернативный вариант, на выбор работодателя. Каждое предприятие сможет выбрать для себя удобный и комфортный формат.

Так, утверждение Порядка будет способствовать: экономии времени и повышению производительности внутренних процессов у субъектов хозяйствования, оптимизации внутренних и внешних коммуникаций, обеспечению непрерывного процесса проведения онлайн обучения и инструктажей на производстве в условиях пандемии и улучшению взаимоотношений между заказчиком и подрядными организациями в системе управления охраной труда.

По материалам Укринформ
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