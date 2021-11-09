За 9 месяцев 2021 года валютные поступления от экспорта товаров в Донецкой области увеличились в 1,8 раза

Валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за 9 месяцев 2021 года составила 5146,7 млн долл. США. Регион обеспечил 10,6% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.

По сравнению с январем–сентябрем 2020 года валютные поступления от экспорта товаров предприятиями Донецкой области увеличились на 78,3%. На динамику показателя с начала 2021 года положительно повлияло восстановление спроса, который по сравнению с предыдущим годом повысился, несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции продолжается.

В отличие от 2020 года сложилась также благоприятная для экспортеров тенденция значительного повышения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые обеспечили в регионе 84,5% валютной выручки от экспортных поставок всех товаров. Стоимость экспорта черных металлов за 9 месяцев 2021 года составила 4350,2 млн долл., что по сравнению с январем–сентябрем 2020 года больше на 2118,8 млн долл., или почти вдвое. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла выросла на 80,3%, что позволило дополнительно получить 1937,4 млн долл. валютной выручки. Ее прирост за счет увеличения на 8,1% физического объема экспорта черных металлов составил 181,4 млн долл.

Также выросли за 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспортные поставки продукции химической промышленности – на 22,8%, изделий из черных металлов – на 25,8%, готовых пищевых продуктов – на 48,4%. Вместе с тем экспорт продукции машиностроения сократился на 4,8%.

В географической структуре экспорта преобладают поставки на европейский рынок, которые по сравнению с январем–сентябрем 2020 года увеличились в 2,2 раза и составили 2941,1 млн.долл., или 57,1% общего объема.

Стоимость товаров, поставленных в страны Азии, за 9 месяцев 2021 года составила 878,9 млн долл. (17,1% общего объема), что по сравнению с соответствующим периодом 2020 года больше на 13,6%.

В 2,1 раза вырос экспорт товаров в страны Америки, составив за 9 месяцев 2021 года 401,3 млн долл. (7,8% общего объема).

Экспортные поставки на африканский континент увеличились по сравнению с январем–сентябрем 2020 года на 10,8% и составили 124,7 млн долл., или 2,4% общего объема.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 110 стран мира.