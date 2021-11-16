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Активы госпредприятий снизились почти на 400 миллиардов

Активы госпредприятий снизились почти на 400 миллиардов

По состоянию на полгода 2021 года украинские госпредприятия владеют активами в размере 1261 млрд грн, что на 392 млрд грн (24%) меньше по сравнению с оценочной стоимостью активов на конец первого квартала 2021 года.

Об этом говорится в анализе SOE Weekly мониторинга, который проводит Минэкономики.

«Нам неизвестны причины такого существенного уменьшения стоимости активов», — отметили аналитики.

Согласно этим данным мониторинга, государство владеет 3331 госпредприятием (на 1 предприятие меньше по сравнению с 3332 на конец первого квартала 2021 года). Общее среднее количество штатных работников составляет 697 тысяч (количество работников увеличилось на 13 тысяч человек из 684 тысяч на конец первого квартала 2021 года).

1404 предприятия (42% от общего количества госпредприятий) являются работающими по сравнению с 1369 работающими на конец первого квартала. Около 1476 госпредприятий (44%) являются неработающими. По остальным 451 госпредприятиям (14%) информация отсутствует. Среди работающих 832 предприятия являются прибыльными, что составляет 25% от общего количества госпредприятий.

В первом полугодии 2021 года совокупная прибыль госпредприятий составила 11 млрд грн (по неаудированной отчетности). В первом квартале 2021 года эта прибыль составила 20,6 млрд грн (по неаудированной отчетности), что свидетельствует о том, что во втором квартале 2021 года госпредприятия понесли убытки почти на 10 млрд грн.

«Результаты за полгода базируются только на промежуточной финансовой отчетности, которая не была проверена аудиторами. По результатам годового аудита можно будет получить более достоверную картину, которая может отличаться от той, что была указана в промежуточной финансовой отчетности», — заявили аналитики.

По материалам Економічна Правда
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