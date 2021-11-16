Миллиардеры заработали 2,2 триллиона долларов за время пандемии

Несмотря на разрушительное влияние пандемии коронавируса на мировую экономику, самые богатые люди мира в 2020 году увеличили свои капиталы примерно на 2,2 триллиона долларов, пишет 24 канал.
За аналогичный период ультрабогатых людей вмире также стало больше. Эта цифра пересекла отметку в 2 тысячи человек, из них 31 тысяча — получили новый статус.
По подсчетам консалтинговой компании PwC, проведенным совместно с банком UBS, с апреля по июль 2020 года самые богатые люди мира смогли «неплохо» заработать, а их совокупный капитал достиг рекордной цифры в 10,2 триллиона долларов. В начале апреля они владели состоянием в размере 8 триллионов долларов.
При этом миллиардеры из США почти утроили свое богатство — до 3,6 триллиона долларов. В Китае капиталы богачей выросли в 13 раз, до 1,69 триллиона долларов, а в Германии состояние самых богатых людей страны увеличилось почти вдвое — до 595 миллиардов долларов. В целом это имеет отношение к успешным предпринимателям, которые ведут свой бизнес в тех отраслях экономики, которые стали главными фаворитами пандемии:
Главные миллиардеры мира
Согласно Индексу миллиардеров агентства Bloomberg, звание самого богатого человека мира сейчас принадлежит владельцу компаний Tesla и SpaceX Илону Маску. Его капитал оценивают в 285 миллиардов долларов. Далее идут:
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