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В стране ЕС работникам разрешат узнавать о зарплатах коллег: для чего это нужно

В стране ЕС работникам разрешат узнавать о зарплатах коллег: для чего это нужно

В Финляндии правительство планирует принять новый закон, который позволяет работникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги. Например, работник может подозревать, что подвергается дискриминации. Это часть попытки сократить разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами.

Но законопроект раскритиковали профсоюзы работников и крупнейшие организации работодателей. Там заявляют, что нововведение вызовет больше конфликтов на рабочем месте. Об этом сообщает Reuters.

Власти Финляндии хотят уменьшить разницу в заработной плате. «Центральным в программе правительства является устранение неоправданных разрывов в оплате труда. Теперь они будут решаться строго», — сказал министр Северного сотрудничества и равноправия Томас Бломквист.

По его словам, принятие законопроекта ожидается до выборов в апреле 2023 года. Так, по данным рейтинга равенства оплаты труда Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020-м финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше мужчин.

Опрос показал, что Финляндия оказалась на 37 месте в общем зачете по равенству зарплаты, значительно уступив Норвегии (8 место), Дании (9 место) и Швеции (12 место). В то же время гендерное равенство было в политической повестке дня в государстве на протяжении десятилетий.

«Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимо изменить отношение и поэтому необходимо изменить закон, чтобы изменить культуру», — заявила Катарина Мурто, директор Конфедерации профсоюзов профессионального и управленческого персонала Akava. Со своей стороны Бломквист отметил, что власти будут соблюдать то, о чем договорились в правительственной программе.

По материалам Обозреватель
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