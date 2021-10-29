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Глобальные продажи предметов роскоши в этом году превысят доковидный уровень

Глобальные продажи предметов роскоши в этом году превысят доковидный уровень

Сектор предметов роскоши в этом году должен преодолеть кризис, связанный с коронавирусом, благодаря внутренним расходам в Соединенных Штатах и Китае, в частности на высококлассную обувь, кожаные изделия и ювелирные изделия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain.

Из-за пандемии общий объем продаж в секторе в прошлом году упал на 23%, до уровня 2009 года, что стало самым большим падением за всю историю. Однако, по оценкам Bain, глобальные продажи предметов роскоши для личного пользования уже в этом году достигнут 283 миллиардов евро, что на 4% больше, чем в докоронакризисном 2019 году.

Рынок вернулся к росту благодаря быстрому восстановлению экономики в США и высокому спросу в Китае. Европейский рынок, несмотря на рост туристической активности, вернется к докризисному уровню не ранее 2024 года.

Крупнейшие игроки в индустрии, такие как LVMH, Hermes и Kering, уже оправились от кризиса, подняв уровень бизнеса гораздо выше 2019 года.

Хотя продажи, связанные с международными поездками, не вернулись, бренды запустили новый бизнес, сосредоточившись на обслуживании потребителей внутри страны, не только в ведущих центрах роскоши, но и в городах второго и третьего уровня. По оценкам Bain, четверть мировых продаж в этом году были совершены за счет новых потребителей.

«Бренды привлекают новую клиентскую базу через мощные маркетинговые и онлайн-кампании, в то время как существующие клиенты покупают больше», — сказал партнер Bain Федерика Левато, соавтор исследования.

По материалам The page
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