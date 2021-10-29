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До нового года стоимость интернета может возрасти на 20% — ИнАУ

До нового года стоимость интернета может возрасти на 20% — ИнАУ

В Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) ожидают повышения стоимости услуг по подключению к интернету и абонплаты примерно на 20%.

Это связано с введением новой пошлины 23,5% на импортную кабельную продукцию.

Об этом во время пресс-конференции «Нереформированная судебная система срывает программу цифровизации Украины» заявил председатель комитета ИнАУ, руководитель предприятия интернет-сервис провайдинга Максим Тульев.

«Интернет провайдинг – это очень конкурентный рынок, маржа низкая. Единственное, что мы можем сделать, чтобы выжить как компания – переложить эти проценты за кабель на плечи пользователей. То есть мы ожидаем где-то ближе к новому году роста цен прежде всего на подключение, но и на абонплату примерно на 20%», – сказал он.

В чем проблема? В середине 2020 года двое украинских производителей кабельной продукции – Одескабель и Южкабель – инициировали расследование межведомственной комиссии по международной торговле. Предприятия утверждали, что повышение импорта кабельной продукции угрожает существованию кабельной отрасли Украины.

Обсуждение вопроса продолжалось до апреля 2021 года. 23 апреля комиссия решила ввести пошлины на всю импортную кабельную продукцию – 23,5%. Решение вступило в силу с 14 сентября после публикации на сайте «Урядовый курьер».

После этого представители бизнеса и государственных органов направили заявление относительно признаков договоренности и лоббизма в решении комиссии. В конце концов межведомственная комиссия начала пересмотр решения, в частности, по инициативе Министерства цифровой трансформации.

11 октября комиссия отменила свое предыдущее решение о введении пошлины.

Впрочем, Одескабель и Южкабель обратились в суд. 28 октября Окружной административный суд города Киева (ОАСК) принял решение в пользу истцов.

Уже 2 ноября на таможенные посты Украины поступило распоряжение взимать дополнительную пошлину 23,5% за импортный кабель.

Каковы будут последствия? В Интернет ассоциации Украины убеждены, что дополнительная пошлина может привести к монополизации рынка, что в свою очередь отразится на ценах и качестве услуг. Также введение пошлины может привести к дефициту кабельной продукции.

«Украинские производители не могут удовлетворить на 100% спроса. Также следует отметить, что пошлина налагается на 100% кабельной продукции, а украинские производители не производят 100% – есть такие виды, которые не производятся в Украине. Это приведет к удорожанию на рынке и для потребителей в конечном итоге», – отметил в ходе пресс-конференции глава правления ИнАУ Александр Савчук.

Кроме того, введение пошлины приведет к росту стоимости построения соответствующей инфраструктуры.

«Если мы берем материалы при построении волоконно-оптических линий связи, стоимость кабеля составляет до 90% от стоимости материалов. Понятно, что стоимость строительства вырастет пропорционально пошлине», – объяснил Савчук.

Глава правления ИнАУ также утверждает, что введение пошлины может привести к срыву правительственных программ. В частности, речь идет о развитии интернет-инфраструктуры в селах. Ведь при расчетах не закладывалось такое существенное повышение цен.

Представители бизнеса уже подали апелляцию на решение ОАСК.

По материалам Finance.UA
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