Зарплата госслужащих в Украине кардинально изменится: чиновников ждет реформа

В Украине изменится механизм формирования заработных плат государственных служащих, в результате чего размер выплат может существенно повыситься. Будет введена унифицированная классификация должностей, им присвоят специальные коды. Кроме того, зарплату поделят на «основную» и «дополнительную».
Реформа оплаты труда в госорганах предусмотрена соответствующим законопроектом, который одобрен на заседании Кабинета министров в среду, 10 ноября.
Документ разработали в Национальном агентстве по вопросам госслужбы с целью повышения конкурентоспособности зарплаты на должностях государственной службы.
Согласно пояснительной записке к проекту, он является одним из приоритетных для правительства в 2021 году. Его принятие позволит снять напряжение в секторе госуправления, повысит престиж государства как работодателя и имидж государственной службы.
В частности, документом предусматривается:
Ввести новую модель классификации должностей
Должности поделят на семьи (по общим направлениям деятельности) и уровни (в зависимости от сложности и ответственности). Они будут определены в Каталоге типовых должностей, который утвердит Кабмин. Такой Каталог будет учитывать и уровень юрисдикции государственного органа (центральный, областной, районный).
Разделить зарплату госслужащего на основную и дополнительную
Основная (не менее 70%) — это непосредственно должностной оклад с надбавками. Она не будет зависеть от решения руководителя и является фиксированной.
Дополнительная (не более 30% от общего размера зарплаты — это премии (месячные, квартальные и годовые), а также компенсации за дополнительную нагрузку и за вакантной должностью. Ее размер будет зависеть от личного вклада госслужащего в общий результат работы, его инициативности, качественного и своевременного выполнения задач. Типовое положение о премировании отдельно разработают в Нацагентстве по вопросам госслужбы.
Установить предельный минимальный уровень должностного оклада
Предусмотрено, что оклад служащего в госоргане областного или районного значения не может быть меньше двух размеров прожиточного уровня для трудоспособных лиц (с 1 декабря такой размер составит 2393 грн).
Уменьшить размер надбавки за выслугу лет
Если сейчас он установлен на уровне 3% должностного оклада за каждый год работы в госоргане, но не может превышать в целом 50% такого оклада, то с принятием законопроекта будет 2% и не сможет превышать в целом 30% должностного оклада.
Определить четкий размер компенсации за выполнение работы по вакантной должности
Предлагается установить его на уровне 50% должностного оклада. Сейчас размер такой компенсации зависит исключительно от решения руководителя в зависимости от экономии фонда оплаты труда.
Однако здесь следует отметить, что параллельно будут сокращены необоснованно раздутые штаты госорганов за счет должностей, которые долгое время остаются вакантными.
Ожидается, что уже через 5 лет после внедрения нового подхода зарплата госслужащих достигает 90% заработка на должностях аналогичного уровня сложности и ответственности в частном секторе.
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