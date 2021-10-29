Дизайн складного смартфона OPPO раскрыт патентом компании

В китайском ведомстве интеллектуальной собственности был обнаружен патент OPPO, описывающий дизайн складного смартфона, выход которого ожидается в ближайшее время.
Судя по всему, компания решила повременить с растягиваемым форм-фактором, начав с уже проверенной конструкции.
Дизайн устройства из патента полностью идентичен тому, что OPPO показала ещё в 2019 году. Концептуально устройство напоминает Huawei Mate X. В отличие от того же Galaxy Z Fold от Samsung, он складывается большим экраном наружу. В сложенном состоянии у него дисплей как спереди, так и сзади.
Изображение: 4pda.to
Сбоку от экрана находится вертикальный блок, где расположились камеры. В разложенном состоянии они служат в качестве фронтальных для селфи и видеозвонков, а в сложенном — для съёмки всего вокруг себя. Остальные элементы вполне привычные: лоток для SIM-карты, кнопки включения и регулировки громкости, разъём USB Type-C и динамик.
По слухам, складной смартфон OPPO будет представлен в этом или следующем месяце. Будет ли он выглядеть как в патенте — пока неясно.
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