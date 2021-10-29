Кабмин намерен продать Центрэнерго и госшахты

Министерство энергетики предлагает отказаться от ликвидации НАК Энергетическая компания Украины и передать ей государственный пакет акций Центрэнерго и государственные угольные шахты.
Соответствующий проект постановления внесен в повестку дня заседания Кабинета министров в среду.
“100% акций компании станут объектом большой приватизации», — говорится в документе.
Центрэнерго эксплуатирует 23 блока (18 пылеугольных и пять газомазутных) на Углегорской, Змиевской и Трипольской тепловых электростанциях (ТЭС) суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,289% акций.
Всего в госсобственности находится 33 шахты. Суммарный объем чистых убытков государственных шахт за 2020 год остался на уровне 2019 года и составляет 2,84 млрд грн. Добыча угля государственными предприятиями в прошлом году сократилась на 19,5% – до 2,8 млн тонн.
Напомним, что в прошлом году ДТЭК олигарха Рината Ахметова отказался от госшахт, которые находились в аренде ООО ДТЭК Добропольеуголь с конца 2010 года. В октябре 2020 года Кабмин разрешил ДТЭК отказаться от арендованных госшахт, утвердив план по их объединению с ПАО Центрэнерго во вновь созданное АО. В Центрэнерго такой инициативе не обрадовались и требовали провести аудит шахт.
В конце марта 2021 года Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабмина об объединении ПАО Центрэнерго с перспективными госшахтами.
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