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Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)

Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости, узнал от аналитиков ЛУН, во сколько сейчас обойдется квадратный метр жилья в новостройках под Киевом.

По данным статистики, в ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева составляла 20 400 грн. Это означает, что за месяц “квадрат” подорожал на 900 грн. В долларовом эквиваленте средний ценник вырос до 780 долл./кв. м.

Стоит отметить, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы за месяц не претерпела изменений и осталась на отметке 33 000 грн/кв. м.

Цены по мере удаленности от Киева:

  • до 5 км 22 000 грн/кв. м или 830 долл./кв. м;
  • от 5 до 10 км – 21 300 грн/кв. м или 800 долл./кв. м;
  • от 10 до 20 км – 18 900 грн/кв. м или 720 долл./кв. м.

Аналитики также рассчитали среднюю стоимость самых маленьких квартир в жилом комплексе:

  • 1-комнатная со средней площадью 36,9 м² обойдется в 985 тыс. грн;
  • ценник 2-комнатной квартиры на 57,9 м² достигает примерно 1 484 000 грн;
  • за жилье с 3 комнатами и площадью 65,9 м² придется отдать 1 972 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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