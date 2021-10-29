Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости, узнал от аналитиков ЛУН, во сколько сейчас обойдется квадратный метр жилья в новостройках под Киевом.
По данным статистики, в ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева составляла 20 400 грн. Это означает, что за месяц “квадрат” подорожал на 900 грн. В долларовом эквиваленте средний ценник вырос до 780 долл./кв. м.
Стоит отметить, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы за месяц не претерпела изменений и осталась на отметке 33 000 грн/кв. м.
Цены по мере удаленности от Киева:
Аналитики также рассчитали среднюю стоимость самых маленьких квартир в жилом комплексе:
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