Кипр не будет закрывать границу для украинцев: условия въезда

Совет Европейского союза исключил Украину из «зеленого списка». В то же время Кипр не планирует закрывать границу для наших туристов.

Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Кипр стал первой страной союза, которая, несмотря на решение Совета Е С , сохранила возможность въезда для украинцев.

Каковы условия путешествия на Кипр

Вакцинированным туристам необходимо иметь при себе один из документов:

действующий сертификат о вакцинации международного образца;

бумажное свидетельство ВОЗ ;

; бумажный сертификат с портала «Дія».

Невакцинированным туристам, со своей стороны, необходимо иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан в сертифицированной лаборатории Украины в течение 72 часов до вылета. По прибытии придется сделать еще один ПЦР-тест и находиться на самоизоляции до получения результата.

Справка Finance.ua:

Европейский союз обновил «зеленый список» стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили;