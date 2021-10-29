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Кипр не будет закрывать границу для украинцев: условия въезда

Кипр не будет закрывать границу для украинцев: условия въезда

Совет Европейского союза исключил Украину из «зеленого списка». В то же время Кипр не планирует закрывать границу для наших туристов.

Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Кипр стал первой страной союза, которая, несмотря на решение Совета Е С, сохранила возможность въезда для украинцев.

Каковы условия путешествия на Кипр

Вакцинированным туристам необходимо иметь при себе один из документов:

  • действующий сертификат о вакцинации международного образца;
  • бумажное свидетельство ВОЗ;
  • бумажный сертификат с портала «Дія».

Невакцинированным туристам, со своей стороны, необходимо иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан в сертифицированной лаборатории Украины в течение 72 часов до вылета. По прибытии придется сделать еще один ПЦР-тест и находиться на самоизоляции до получения результата.

Справка Finance.ua:

  • Европейский союз обновил «зеленый список» стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили;
  • Бельгия исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без «уважительной причины» даже при наличии COVID-вакцинации.
По материалам РБК-Украина
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