Кипр не будет закрывать границу для украинцев: условия въезда

Совет Европейского союза исключил Украину из «зеленого списка». В то же время Кипр не планирует закрывать границу для наших туристов.
Об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, Кипр стал первой страной союза, которая, несмотря на решение
Каковы условия путешествия на Кипр
Вакцинированным туристам необходимо иметь при себе один из документов:
Невакцинированным туристам, со своей стороны, необходимо иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан в сертифицированной лаборатории Украины в течение 72 часов до вылета. По прибытии придется сделать еще один ПЦР-тест и находиться на самоизоляции до получения результата.
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