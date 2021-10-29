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Бельгия запретила въезд туристам из Украины

Бельгия запретила въезд туристам из Украины

Бельгия исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без «уважительной причины» даже при наличии COVID-вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные Пограничной службы и Центра информирования о пандемии.

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Украины больше нет в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну, несмотря на пандемические ограничения. В то же время Федеральная служба Бельгии не уточняет, когда и почему Украина была исключена из этого перечня.

Кроме того, правительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, для которых ЕС делает исключения по пандемическим ограничениями, а также переместил Украину в красную зону.

Теперь въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии «уважительной причины»: для тех, кто работает, учится в Бельгии, едет на лечение, для объединения семьи и т. д.

По материалам Корреспондент.net
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