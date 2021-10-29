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Стокгольм вдвое сократит количество электросамокатов в городе

Стокгольм вдвое сократит количество электросамокатов в городе

Власти Стокгольма поддержали сокращение количества электросамокатов в городе почти вдвое.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

Городской совет проголосовал за ограничение количества разрешенных электросамокатов до 12 000 (с 23 000 на данный момент в обращении), а также за сокращение количества авторизованных компаний по прокату до трех из нынешних восьми.

Ограничения вступят в силу с 1 января, и в ближайшие недели городские власти объявят о компаниях, которым будет позволено сохранить свои лицензии на аренду, сообщили чиновники после голосования в понедельник.

Использование электрических самокатов в последние годы выросло в крупных городах по всему миру, как и споры вокруг их использования.

Поклонники говорят, что это удобный вид транспорта, критики — что они загромождают улицы и могут быть опасны на высокой скорости.

Некоторые мировые столицы ввели ограничения по их использованию.

Копенгаген полностью запретил его в октябре 2020 года, а через год разрешил, но с условием соблюдения строгих правил. В июле Осло сократило количество разрешенных самокатов до 8000 с 20 000 и запретило их использование с 23:00 до 5:00.

В Париже скорость электросамокатов была ограничена до 20 километров в час. Сингапур запретил их использование на тротуарах, следуя примеру Германии и Франции.

По материалам Економічна Правда
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