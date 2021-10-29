Порошенко продал права на «5 канал» и «Прямой»

Из-за закона об олигархах предыдущий президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалах «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Вільні медіа», который создали медийщики этих каналов.
Об этом сказано в заявлении «5 канала», пишет Экономическая правда.
«В минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг „Вільні медіа“. Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами.
Медиа-холдинг „Вільні медіа“ приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах „5 канал“ и „Прямой“.
Приобретение было проведено по рыночной цене».
Суммы сделки телеканалы не сообщают, однако отмечается, что «соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены».
В заявлении отмечают, что соглашение запрещает Порошенко влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль над «Вільними медіа».
Также сообщается, что новые владельцы «Вільних медіа» в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Кроме того, телеканалы сообщили, что дополнительные 10% акций холдинга отвели под участие трудового коллектива медиа, поэтому трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.
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