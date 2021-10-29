Bitcoin обновил исторический максимум

Криптовалюты Bitcoin и Ethereum на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Coingecko.
Крупнейшая криптовалюта мира Bitcoin выросла до 68 641 доллара, чем показала рост на 340% относительно ноября прошлого года. Капитализация Bitcoin на данный момент составляет 1,3 трлн долларов.
График: Coingecko
Ethereum обновил рекорд в понедельник, 8 ноября, но продолжил рост и на следующий день. На 8:50 по Киеву котировки составляют 4 817 долларов, а около шести утра токен обновил максимум в 4 857 долларов. За год Ethereum вырос на 960%.
Крипторынок сейчас оценивается в 3,1 трлн долларов.
Причинами такого роста аналитики называют стремление инвесторов смягчить риски от инфляции. Кроме того, интерес подпитывают рекордно низкие эффективные ставки в США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровняВчера, 09:04 - 3095 19
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытковВчера, 06:19 - 816 10
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: списокВчера, 11:15 - 3182 9
В Раде хотят навсегда забирать у злостных нарушителей водительские праваВчера, 16:47 - 1231 5
В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список3 ч. назад - 421 4
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: списокВчера, 11:15 - 3182 9
Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложенияВчера, 15:03 - 2963 4
Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУВчера, 13:00 - 2571
Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка трудаВчера, 14:00 - 2107
Рейтинг стран по стоимости жизниВчера, 21:02 - 1691
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1954 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 883
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1054
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4557 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1356 1