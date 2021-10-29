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Bitcoin обновил исторический максимум

Bitcoin обновил исторический максимум

Криптовалюты Bitcoin и Ethereum на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Coingecko.

Крупнейшая криптовалюта мира Bitcoin выросла до 68 641 доллара, чем показала рост на 340% относительно ноября прошлого года. Капитализация Bitcoin на данный момент составляет 1,3 трлн долларов.


График: Coingecko

Ethereum обновил рекорд в понедельник, 8 ноября, но продолжил рост и на следующий день. На 8:50 по Киеву котировки составляют 4 817 долларов, а около шести утра токен обновил максимум в 4 857 долларов. За год Ethereum вырос на 960%.

Крипторынок сейчас оценивается в 3,1 трлн долларов.

Причинами такого роста аналитики называют стремление инвесторов смягчить риски от инфляции. Кроме того, интерес подпитывают рекордно низкие эффективные ставки в США.

По материалам Економічна Правда
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