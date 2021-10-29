Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложения

Крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%).
Как узнал Finance.ua из исследования Центра экономической стратегии, предприниматели этих секторов аномально часто отчитываются о доходах «вплотную» к лимитам групп и порогу обязательного применения кассовых аппаратов (РРО).
Кроме занижения оборотов, предприниматели также делят их на нескольких ФЛП — это помогает платить меньше налогов, но бьет по конкуренции и бюджету.
Инфографика: ЦЭС
Почему это плохо. Злоупотребление упрощенной системой создает неравные условия для бизнеса, который работает на общей системе, стимулирует спрос на «схемный» НДС и упрощает сбыт нелегального импорта. Потери экономики страны от этого больше, чем прямые потери бюджета от недобора налогов с упрощенцев.
Чтобы уменьшить злоупотребления, экономисты рекомендуют:
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«1−2 группам упрощенной системы следует вернуть их первоначальную функцию — содействие легализации и росту самозанятых предпринимателей и малого бизнеса — мелких бытовых услуг, кафе одного стула», продажи самостоятельно произведенного и выращенного. В то же время торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес нужно лишить доступа ко 2-й группе. На второй группе не должны торговать бытовой химией или импортированной рыбой. Дорогой отель не может давать чеки от ФЛПов", — комментирует старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай.
Также эксперты рассчитали «индекс злоупотребления упрощенной системой», показывающий масштабы злоупотреблений по видам деятельности.
Инфографика: ЦЭС
На графике четко видно, что лидеры по злоупотреблениям с наибольшими оборотами — HoReCA, торговля и перерабатывающая промышленность.
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