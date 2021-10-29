0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложения

Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложения

Крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%).

Как узнал Finance.ua из исследования Центра экономической стратегии, предприниматели этих секторов аномально часто отчитываются о доходах «вплотную» к лимитам групп и порогу обязательного применения кассовых аппаратов (РРО).

Кроме занижения оборотов, предприниматели также делят их на нескольких ФЛП — это помогает платить меньше налогов, но бьет по конкуренции и бюджету.


Инфографика: ЦЭС

Почему это плохо. Злоупотребление упрощенной системой создает неравные условия для бизнеса, который работает на общей системе, стимулирует спрос на «схемный» НДС и упрощает сбыт нелегального импорта. Потери экономики страны от этого больше, чем прямые потери бюджета от недобора налогов с упрощенцев.

Чтобы уменьшить злоупотребления, экономисты рекомендуют:

  • переориентировать критерии 1−2 группы на настоящий самозанятый и малый бизнес;
  • не откладывать введение обязательных кассовых аппаратов для наличных операций;
  • ввести обязательный НДС для предприятий розничной торговли группы 3 упрощенной системы налогообложения.

Читайте также: РРО и проверки: в налоговой рассказали, чего ждать ФЛПам в 2022 году

«1−2 группам упрощенной системы следует вернуть их первоначальную функцию — содействие легализации и росту самозанятых предпринимателей и малого бизнеса — мелких бытовых услуг, кафе одного стула», продажи самостоятельно произведенного и выращенного. В то же время торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес нужно лишить доступа ко 2-й группе. На второй группе не должны торговать бытовой химией или импортированной рыбой. Дорогой отель не может давать чеки от ФЛПов", — комментирует старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай.

Также эксперты рассчитали «индекс злоупотребления упрощенной системой», показывающий масштабы злоупотреблений по видам деятельности.


Инфографика: ЦЭС

На графике четко видно, что лидеры по злоупотреблениям с наибольшими оборотами — HoReCA, торговля и перерабатывающая промышленность.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.