Во французском городке продают дом за 1 евро: какие условия

Следуя примеру итальянских коммун, которые предлагают недвижимость за 1 евро (30,44 гривны), французская власть запустила продажу домов по такой же привлекательной цене. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы стать владельцем жилья во Франции.

В частности, недавно власти города Сент-Аманд-Монро, расположенного в самом сердце Франции, объявили о намерении оживить город и повысить его привлекательность за счет восстановления заброшенных домов. На этот раз на аукцион выставили дом площадью 90 метров квадратных. Это имущество, которое принадлежит городу, пустует уже шесть лет.

Как приобрести дом за 1 евро? В рамках проекта по возрождению Сент-Аманд-Монро власти выставили на продажу дом площадью 90,94 квадратных метра. Стоимость объекта оценена в 27 000 евро, однако до 31 декабря у покупателей появится возможность получить его всего за 1 евро.

Такая система продаж позволяет приобрести недвижимость по символической цене. Однако новые жильцы должны провести соответствующие реставрационные работы и гарантировать, что дом не будет перепродан сразу после подписания соглашения. К слову, на ремонт дома муниципалитет готов выделить помощь в размере до 50 тыс. евро.

Чтобы подать заявку, надо просто оставить ее у городского головы. Власть не выдвигает требований к доходу или возрасту покупателя, но все же некоторые ограничения будут. Предложение открыто только для тех, кто:

покупает первую недвижимость;

намерен постоянно жить в приобретенном доме – не менее 6 лет;

готов отреставрировать дом, начав ремонтные работы в течение 6 месяцев после закрытия сделки и завершив их за 2 года.

Отремонтированный дом должен быть энергоэффективным, а модернизацию систем отопления следует доверить местным компаниям.

Как будут отбирать претендентов? Очевидно, что на такое заманчивое предложение откликнется множество желающих. Поэтому власти города разработали специальную процедуру подачи заявки.

Потенциальные покупатели должны предоставить:

мотивационное письмо,

документы, удостоверяющие, что они не владеют другой недвижимостью и не владели ею в течение предыдущих 2-х лет;

план ремонта;

данные о доходах и кредитной истории, чтобы в процессе не возникло проблем с финансированием ремонта.

Все заявки принимаются на сайте мэрии до 31-го декабря. Их рассмотрят в январе, а в феврале жюри выберет победителя.