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Рассрочка платежа при купле-продаже недвижимости: как защитить свои права

Рассрочка платежа при купле-продаже недвижимости: как защитить свои права

Не всегда расчет между покупателем и продавцом по договору купли-продажи недвижимого имущества осуществляется в полном объеме в момент подписания договора.

Как пишет портал «Я и закон», на практике встречаются случаи, когда продавец соглашается на продажу имущества лишь за часть суммы с обещанием выплаты покупателем полной стоимости в будущем. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как защитить свои права.

Как юридически оформить данные правоотношения:

  • один из вариантов содержится в статье 694 Гражданского кодекса Украины, где указано, что договором купли-продажи может быть предусмотрена продажа товара в кредит с отсрочкой или с рассрочкой платежа. Необходимо обратить внимание, что существенными условиями данного договора с условием о рассрочке платежа является цена товара, порядок, сроки и размеры платежей;

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  • Гражданским кодексом Украины, кроме того, предусмотрен механизм защиты прав продавца. Так, если покупатель просрочил оплату товара, проданного в кредит, продавец вправе требовать возврата неоплаченного товара;
  • кроме того, на просроченную сумму могут начисляться проценты со дня, когда товар должен был быть оплачен, до дня его фактической оплаты.

И еще один очень важный аспект: с момента передачи товара, проданного в кредит, и до его оплаты продавцу принадлежит право залога на этот товар.

Как на практике реализовать нормы гражданского законодательства:

  • после заключения и нотариального заверения договора купли-продажи к покупателю переходит право собственности на имущество, оплата в отношении которого им не осуществлена или осуществлена не в полном объеме. Данное право собственности подлежит государственной регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Однако у продавца есть право залога (ипотеки) на переданное имущество до момента его полной оплаты;
  • такое право залога (ипотеки) возникает в силу закона и не требует дополнительного оформления (например, заключения договора ипотеки), однако подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» одновременно с регистрацией права собственности за покупателем;
  • зарегистрированное обременение вещных прав (ипотека) является безусловной гарантией для выполнения покупателем своих обязательств по полной оплате стоимости имущества. Ведь в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения покупателем своих обязательств, у продавца есть право принудительно взыскать с покупателя сумму долга по договору купли-продажи путем обращения взыскания на имущество, являющееся одновременно и предметом договора купли-продажи, и предметом ипотеки.

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По материалам Finance.UA
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