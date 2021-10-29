Рассрочка платежа при купле-продаже недвижимости: как защитить свои права

Не всегда расчет между покупателем и продавцом по договору купли-продажи недвижимого имущества осуществляется в полном объеме в момент подписания договора.
Как пишет портал «Я и закон», на практике встречаются случаи, когда продавец соглашается на продажу имущества лишь за часть суммы с обещанием выплаты покупателем полной стоимости в будущем. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как защитить свои права.
Как юридически оформить данные правоотношения:
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И еще один очень важный аспект: с момента передачи товара, проданного в кредит, и до его оплаты продавцу принадлежит право залога на этот товар.
Как на практике реализовать нормы гражданского законодательства:
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