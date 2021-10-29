0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

В Швеции призвали запретить майнинг биткоина на территории Евросоюза

В Швеции призвали запретить майнинг биткоина на территории Евросоюза

Регуляторы Швеции считают, что майнинг биткоина и других криптовалют на алгоритме Proof-of-Work помешает стране и Европейскому союзу соблюдать Парижское соглашение по изменению климата.

В совместном заявлении глава Управления финансового надзора Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды Бьорн Райзингер призвали запретить добычу цифровых активов этим «энергоемким способом».

Чиновники отметили, что при текущей рыночной стоимости криптовалюты приводят к выбросу в атмосферу до 120 млн тонн CO2 в год. Это эквивалентно углеродному следу от 100 млн авиарейсов туда и обратно между Швецией и Таиландом.

По их словам, внимание к теме экологичности майнинга привело к тому, что все больше майнеров изучают возможности использования возобновляемых источников энергии. Из-за доступности и невысоких цен на нее в Скандинавии многие из участников индустрии рассматривают релокацию в регион.

С апреля в Швеции на сотни процентов выросло потребление электроэнергии на майнинг, и в августе показатель достиг 1 ТВт·ч, указали главы ведомств. Они полагают, что использование возобновляемой энергии для добычи криптовалют неразумно.

«Эта энергия срочно необходима для разработки стали, не содержащей ископаемых углеводородов, крупномасштабного производства аккумуляторов и электрификации нашего транспортного сектора», — заявили они.

Тедеен и Райзингер сослались на данные Кембриджского университета. Согласно им, используемой на добычу одного биткоина электроэнергии достаточно, чтобы проехать 1,8 млн километров на электромобиле среднего размера.

«Существуют и другие методы добычи, которые также можно использовать для биткоина и Ethereum, по оценкам, снижающие потребление энергии на 99,95% при сохранении функциональности», — подчеркнули они.

Напомним, американский миллиардер и защитник окружающей среды Том Стейер назвал биткоин угрозой для экологии из-за «огромного потребления» электроэнергии.

Основатель Ark Invest Кэти Вуд, напротив, уверена, что первая криптовалюта со временем станет экологичнее традиционного сектора финансовых услуг.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.