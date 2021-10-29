Когда брак могут признать недействительным: варианты редактирования брачного договора

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, когда брак могут признать недействительным.
Брачный договор остается современным способом решения возможных имущественных недоразумений между супругами.
Тем не менее, в каждое соглашение, даже нотариально удостоверенное, жизнь может внести изменения, поэтому существуют варианты редактирования брачного договора.
Как вносить изменения. Изменения в это соглашение вносятся по взаимному согласию супругов, которое также должно быть в письменном виде и нотариально удостоверено.
Если же редактирования соглашения требуют интересы только одного из супругов или их детей, то по решению суда, при наличии существенных для этого обстоятельств, они могут быть удовлетворены.
Алгоритм расторжения договора.
Отдельно можно выделить и обстоятельства, позволяющие признать брачный договор недействительным (возможно, если такое соглашение нарушает права и интересы одного из супругов, или других лиц). В таком случае, в судебном заседании должны быть подтверждены следующие факты:
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