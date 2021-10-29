Когда брак могут признать недействительным: варианты редактирования брачного договора

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, когда брак могут признать недействительным.

Брачный договор остается современным способом решения возможных имущественных недоразумений между супругами.

Тем не менее, в каждое соглашение, даже нотариально удостоверенное, жизнь может внести изменения, поэтому существуют варианты редактирования брачного договора.

Как вносить изменения. Изменения в это соглашение вносятся по взаимному согласию супругов, которое также должно быть в письменном виде и нотариально удостоверено.

Если же редактирования соглашения требуют интересы только одного из супругов или их детей, то по решению суда, при наличии существенных для этого обстоятельств, они могут быть удовлетворены.

Алгоритм расторжения договора.

необходимо обратиться в орган правосудия и указать вескую причину (например, невозможность выполнения договора из-за потери трудоспособности);

Отдельно можно выделить и обстоятельства, позволяющие признать брачный договор недействительным (возможно, если такое соглашение нарушает права и интересы одного из супругов, или других лиц). В таком случае, в судебном заседании должны быть подтверждены следующие факты:

содержание брачного договора противоречит законодательству Украины, а также моральным принципам общества;

волеизъявление одного из супругов при заключении брачного договора было несвободным и не соответствует его внутренней воле;

брачный договор был направлен не на реальное наступление правовых последствий, оговоренных им.

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