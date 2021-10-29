Укрпочта начала доставлять водительские удостоверения, заказанные онлайн: как получить

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что с 5 ноября в Укрпочте можно получить заказанные онлайн водительские удостоверения.

Оформленный документ в Электронном кабинете водителя можно будет получить в любом отделении Укрпочты. Оплата доставки уже включена в оплату всего сервиса.

Доставка удостоверений осуществляется в рамках услуги «Укрпочта Экспресс» в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.

Справка Finance.ua:

проект реализуется совместно с Укрпочтой, государственным предприятием «Инфотех», МВД Украины, главным сервисным центром МВД .

в октябре 2020 года Укрпочта, Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины заключили трехсторонний меморандум о совместных действиях в рамках цифровой трансформации, развития цифровой инфраструктуры, оптимизации предоставления административных услуг и услуг почтовой связи.

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