5 лайфхаков при поиске работы

Иногда поиск работы превращается в рутинную рассылку резюме в десятки компаний, непродуктивные интервью и отказы.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от экспертов портала grc.ua советы, которые помогут как можно скорее найти работу.
Не распыляйтесь
Не нужно откликаться на каждую вакансию. Вот почему:
Вывод: вакансии нужно отсеивать. Подготовьте список, например, из 10-15 требований, которым должна соответствовать работа вашей мечты. Если компания соответствует 80% критериев, значит, она достойна вашего внимания.
Попробуйте связаться с руководителем направления
Попробуйте написать или позвонить руководителю направления, но, конечно, в этом случае вы должны подготовить действительно «убойные» аргументы в свою пользу.
Расскажите, чем вы можете помочь именно этой компании. Найти контакты руководителей сегодня не так сложно. Некоторые компании указывают информацию о них на сайте. Данные можно найти на LinkedIn, в других социальных сетях, или просто позвонив в компанию.
Перед собеседованием прочитайте последнюю профильную книгу и статьи
Компании ценят специалистов, которые не просто рутинно выполняют свою работу, а желают развиваться, следят за тенденциями в профессии.
Еще проще читать статьи. Они бесплатные и короткие. Потратьте несколько часов на это – и получите преимущество над другими кандидатами.
Проведите репетицию собеседования
Конечно, если у вас 10 собеседований, каждое не прорепетируешь, но на самую важную можно потратить время. Попросите друга или подругу хотя бы кратко ознакомиться со спецификой работы компании, ее клиентами и так далее. Идеально, если это будет человек – представитель вашей профессии.
Дайте собственный фидбек после собеседования
Поблагодарите за беседу, скажите, что вас все устроило и эта компания остается для вас приоритетной. Это покажет эйчару серьезность ваших намерений. Кроме того, так вы точно выделитесь из толпы кандидатов.
Но самой важной задачей для вас на данном этапе является детальный анализ проведенного собеседования. После его завершения вы должны с холодной головой продумать все аспекты разговора и определить моменты, где вы ошиблись, выглядели не слишком экспертно. Это нормально, ведь собеседование для многих – стрессовая ситуация.
Придумайте что-то, что может развеять сомнения эйчара, и отправьте в письме после встречи. Сформулируйте аргументы, которые все же докажут, что вы можете приносить пользу данной компании.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь летВчера, 10:07 - 4888 13
У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – ЛазебнаяВчера, 13:04 - 1828 5
Брусчатку на Майдане Независимости заменят за миллиард гривенВчера, 04:27 - 1543 5
В ЕС решили исключить Украину из «зеленого» списка: Кулеба ответил, запретят ли украинцам въезд в ЕвропуВчера, 16:00 - 1192 4
Изменение места регистрации перевели в «Дію»Вчера, 15:01 - 2691 3
Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь летВчера, 10:07 - 4888 13
Изменение места регистрации перевели в «Дію»Вчера, 15:01 - 2691 3
У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – ЛазебнаяВчера, 13:04 - 1828 5
Энергетический кризис в Украине: Минэнерго объявило план действийВчера, 11:02 - 1698
Алименты 2022: как изменится размер выплат от родителей на ребенкаВчера, 14:02 - 1550 1
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1644 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 775
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 974
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4411 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1316 1