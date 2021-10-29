Как изменится размер субсидий в случае роста тарифов: разъяснение главы Минсоцполитики

Люди, которым трудно самостоятельно оплачивать коммуналку, могут обращаться за госпомощью. Как узнал Finance.ua, «лимитов на субсидиантов нет».
Как сообщают в Минсоцполитики, глава ведомства Марина Лазебная рассказала, что будет с субсидиями в случае увеличения тарифов на коммуналку.
«При увеличении коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, никаких дополнительных заявлений или других документов от людей не нужно», — отметила она и напомнила о правилах, которые действуют для регионов, которые оказались в «красной» карантинной зоне.
По ее словам, когда люди вынужденно находятся дома, дети учатся дистанционно, автоматически, на 50% увеличиваются нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий.
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