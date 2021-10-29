Как изменится размер субсидий в случае роста тарифов: разъяснение главы Минсоцполитики

Люди, которым трудно самостоятельно оплачивать коммуналку, могут обращаться за госпомощью. Как узнал Finance.ua, «лимитов на субсидиантов нет».

Как сообщают в Минсоцполитики, глава ведомства Марина Лазебная рассказала, что будет с субсидиями в случае увеличения тарифов на коммуналку.

«При увеличении коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, никаких дополнительных заявлений или других документов от людей не нужно», — отметила она и напомнила о правилах, которые действуют для регионов, которые оказались в «красной» карантинной зоне.

По ее словам, когда люди вынужденно находятся дома, дети учатся дистанционно, автоматически, на 50% увеличиваются нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий.

Справка Finance.ua:

справка о доходах пенсионера может понадобиться работающим и неработающим пенсионерам, в частности, для получения субсидий;

расходование более 15% совокупного дохода домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг — основание для обращения за субсидией;

в начале ноября Минсоцполитики проведет финансирование для выплат субсидий за октябрь.

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