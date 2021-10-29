realme готовит к выпуску свой самый дорогой флагманский смартфон

На конференции China Mobile Global Partners исполнительный директор realme Сю Ци поделился планами бренда. Оказалось, что вендор готовит к выпуску свой самый дорогой фирменный флагман.

По словам Сю Ци, realme уже в начале следующего года выпустит на рынок смартфон премиум-класса по цене не ниже 5000 юаней, что эквивалентно $781. В настоящее время к самым дорогим смартфонам бренда можно отнести представленные в прошлом месяце игровой realme GT Neo2T и realme Q3s, цена которых на топовые конфигурации составляет $406 и $313 соответственно. Ещё одним недешёвым гаджетом вендора считается прошлогодний realme X50 Pro с максимальным ценником в $504 на старте продаж.

Однако все три устройства недотягивают до стандарта флагманов, поскольку некоторые их технические характеристики можно назвать посредственными. Например, геймерская серия realme GT, получившая флагманский чипсет Snapdragon 888 и продвинутый экран, не может похвастаться хорошей камерой. Что касается realme Q3s, то он не отличается производительностью.

К сожалению, анонсируя грядущий дорогой флагман, исполнительный директор не раскрыл его особенностей.