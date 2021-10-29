realme готовит к выпуску свой самый дорогой флагманский смартфон

На конференции China Mobile Global Partners исполнительный директор realme Сю Ци поделился планами бренда. Оказалось, что вендор готовит к выпуску свой самый дорогой фирменный флагман.
По словам Сю Ци, realme уже в начале следующего года выпустит на рынок смартфон премиум-класса по цене не ниже 5000 юаней, что эквивалентно $781. В настоящее время к самым дорогим смартфонам бренда можно отнести представленные в прошлом месяце игровой realme GT Neo2T и realme Q3s, цена которых на топовые конфигурации составляет $406 и $313 соответственно. Ещё одним недешёвым гаджетом вендора считается прошлогодний realme X50 Pro с максимальным ценником в $504 на старте продаж.
Однако все три устройства недотягивают до стандарта флагманов, поскольку некоторые их технические характеристики можно назвать посредственными. Например, геймерская серия realme GT, получившая флагманский чипсет Snapdragon 888 и продвинутый экран, не может похвастаться хорошей камерой. Что касается realme Q3s, то он не отличается производительностью.
К сожалению, анонсируя грядущий дорогой флагман, исполнительный директор не раскрыл его особенностей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство ожидает сложный отопительный сезон в УкраинеВчера, 09:30 - 1181 13
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанахВчера, 05:11 - 2192 11
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 2402 9
Хозсуд Киева признал недействительными сделки с акциями ПриватБанкаВчера, 09:48 - 822 4
В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидиейВчера, 08:04 - 10770 3
В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидиейВчера, 08:04 - 10770 3
В Украине в декабре повысят минимальную зарплату: как изменится ЕСВВчера, 12:02 - 6019 1
Немецкий конкурент Jysk и IKEA продает свою сеть магазинов в УкраинеВчера, 10:33 - 3894 1
В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работниковВчера, 16:07 - 2976 3
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 2402 9
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1512 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 730
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 947
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4370 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1295 1