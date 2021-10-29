Киберзащита банковской системы Украины усилится

Национальный банк разработал документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины. Речь идет об определении субъектов системы киберзащиты и основных принципах их взаимодействия.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Проект постановления нормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:
Реализация норм проекта постановления будет способствовать:
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