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Киберзащита банковской системы Украины усилится

Киберзащита банковской системы Украины усилится

Национальный банк разработал документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины. Речь идет об определении субъектов системы киберзащиты и основных принципах их взаимодействия.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проект постановления нормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:

  • основные принципы функционирования системы киберзащиты;
  • принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;
  • требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;
  • требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.

Реализация норм проекта постановления будет способствовать:

  • нормативно-правовому урегулированию вопросов киберзащиты в банковской системе Украины в соответствии с лучшей европейской и мировой практикой, международных и национальных стандартов по вопросам киберзащиты и информационной безопасности;
  • организации обмена информацией о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах с банками Украины;
  • обеспечению развития коммуникации, координации и партнерства между субъектами системы киберзащиты в банковской системе Украины.
По материалам Finance.UA
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