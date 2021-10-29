Киберзащита банковской системы Украины усилится

Национальный банк разработал документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины. Речь идет об определении субъектов системы киберзащиты и основных принципах их взаимодействия.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проект постановления нормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:

основные принципы функционирования системы киберзащиты;

принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;

требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;

требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.

Реализация норм проекта постановления будет способствовать: