Facebook запускает функцию подписок

Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписок от Apple.
Об этом сообщил Марк Цукерберг.
Речь идет о функции, которая получила название “Подписки поклонников”, что позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.
Отныне авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется – автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.
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